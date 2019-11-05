الصور الأولى لشقيقة زعيم داعش أبو بكر البغدادي وزوجها

نشرت وكالة رويترز صورة قالت إنها لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي التي صرح مسؤول تركي بارز بأنها تخضع للتحقيق بعدما اعتقلتها القوات التركية في مدينة أعزاز شمالي سوريا الاثنين.

كما نشرت الوكالة صورتين لزوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا ويخضعان للتحقيق.

وقال المسؤول إن رسمية عواد، شقيقة البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.

وقال المسؤول "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي.

وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي خلال مداهمة نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال غربي سوريا. وأكد تنظيم داعش في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت الخميس موت زعيمه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأحد أن البغدادي قتل "وهو يبكي ويصرخ" في هجوم شنته القوات الأميركية الخاصة في إدلب شمال غرب سوريا.

وقال ترامب إن البغدادي قتل وثلاثة من أطفاله أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود.