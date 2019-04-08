بيلوسي تفوز بجائزة كينيدي للشجاعة

فازت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بجائزة جون إف كينيدي للشجاعة لعام 2019، بحسب ما أعلنته كارولاين كينيدي، ابنة الرئيس الأميركي الراحل.

وقالت كينيدي في بيان الأحد إن النائبة الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا "هي أهم امرأة في التاريخ السياسي الأميركي".

ويتم تكريم بيلوسي لجهودها في تمرير قانون الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية عام 2010، ولمساعدتها في استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب الأميركي خلال انتخابات العام الماضي.

ووصفت بيلوسي النائبة في الكونغرس منذ عام 1987، الجائزة بأنها "شرف كبير رسميا وشخصيا".

وقالت كينيدي إن بيلوسي "تقود بقوة ونزاهة وكياسة، تحت أي ضغوط".

وستقدم الجائزة لبيلوسي في الـ19 من أيار/مايو خلال مراسم بمتحف ومكتبة جون إف كينيدي في مدينة بوسطن.