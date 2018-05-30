'#اغتصاب_الطلاب'.. فضيحة جنسية جديدة تهز إيران

خاص بـ"موقع الحرة"/ كريم مجدي

جريمة جنسية تهز المجتمع الإيراني، ضحيتها طلبة مدرسة ثانوية غرب العاصمة طهران.

وحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، فإن مدرسا في ثانوية للبنين عرض عبر هاتفه مواد إباحية أمام نحو 40 طالبا، وربما أقدم على الاعتداء عليهم جنسيا.

وتقدم أولياء أمور 15 طالبا قدموا شكوى بحق مدير المدرسة الذي قالوا إنه عرض على أبنائهم الأفلام الإباحية من هاتفه النقال، وأجبر الطلبة على ممارسة اللواط.

ويتلقى بعض الطلبة الذين تعرضوا للانتهاكات الجنسية علاجا نفسيا جراء "الضرر النفسي الشديد" الذي تعرضوا له، على حد حسب صحف إيرانية.

وقال النائب العام في طهران عباس جعفري إن المتهم أقر بامتلاكه أفلام جنسية على هاتفه إرسلها للطلاب، لكنه أنكر بقية الاتهامات الموجهة له والتي تتعلق بالاعتداء عليهم.

ونشر أحد الصحافيين مقطع فيديو للمتهم محمد حائری زاده (29 عاما) أثناء القبض عليه بوجود عدد من أهالي الطلبة الذين كالوا له الاتهامات. لكنه رد عليهم بأن الأمر تم "باب المزاح".