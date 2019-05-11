اغتيال صحفية في أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن مسلحين اغتالوا صباح السبت الصحفية والمذيعة التلفزيونية السابقة مينا منغل في منطقة "كارته نو" في العاصمة كابول.

وقال مصدر في شرطة المدينة إن مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الصحفية أثناء توجهها إلى عملها حيث كانت تعمل مستشارة للجنة الثقافية في البرلمان الأفغاني.

وأضافت المصادر أن الشرطة باشرت التحقيقات، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ومينا منغل صحفية من ولاية بكتيا، عملت في وسائل إعلام أفغانية مذيعة ومقدمة برنامج، وكانت تشتهر بآرائها الداعمة لحق المرأة في العمل والاستقلال الاجتماعي في أفغانستان.

لغم يقتل سبعة أطفال

وفي ولاية غزنة جنوب العاصمة، قُتل سبعة أطفال وجرح اثنان جراء انفجار لغم أرضي السبت، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الانفجار عندما داس الأطفال على لغم أرضي أثناء لعبهم قرب الطريق الرئيسي، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الولاية عارف نوري.

وقال "زُرع اللغم من قبل طالبان على طريق رئيسي للتسبب بسقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن".