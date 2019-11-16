اغتيال ناشط عراقي بارز برصاص مجهولين في بغداد

قال ناشطون عراقيون السبت إن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط المدني والداعم للتظاهرات عدنان رستم في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.

وجاء في بيان على حساب الناشط الرسمي: "أمسى أبي شهيدا للوطن الذي كان يحلم به".

وجاء في منشور آخر كتبه ابنه: "قتلوا أبي وتركوا المجرمين الذين فتكوا بدماء الشهداء والمجاهدين ضد الدواعش. قتلوا أبي البسيط وصافحوا الدواعش والمجرمين. ستبقى روح أبي تلاحقكم يا جبناء يا أذلاء ياغادرين".

وجاء اغتيال رستم في إطار سلسلة من الاغتيالات شهدها العراق منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.

وقتل مسلحون مجهولون في السابع من الشهر الجاري الناشط المدني أمجد الدهامات، الذي يعد أحد أبرز قادة التظاهرات الشعبية في محافظة ميسان جنوب العراق.

وفي بداية الشهر الماضي، قُتل الناشط ورسام الكاريكاتير العراقي حسين عادل وزوجته سارة على يد مسلحين اقتحموا منزلهما في مدينة البصرة جنوبي العراق.

واختطف مسلحون مجهولون الناشطة العراقية صبا المهداوي في مدينة البياع بمركز قضاء الكرخ جنوب غربي بغداد، قبل أن يتم إطلاق سراحها قبل أيام قليلة.