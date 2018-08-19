افتتاح أول معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا

افتتحت الجزائر وموريتانيا الأحد أول معبر على الحدود بينهما منذ استقلالهما يهدف إلى "بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة"، وفق وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي الذي حضر تدشين الموقع مع نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله.

وكان وزيرا داخلية البلدين وقعا في نواكشوط في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي (موريتانيا في 1960 والجزائر في 1962).

وقال الوزير الجزائري بعد تدشين المعبر "ننتظر الكثير من هذا المعبر الحدودي لا سيما لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين".

ودعا بدوي رجال الأعمال والمستثمرين إلى "تكثيف المعاملات الاقتصادية" من أجل "تنمية المناطق الحدودية"، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتحقيق هذا المسعى.

والحدود الجزائرية الموريتانية التي يناهز طولها 460 كلم هي الأقصر لكل من البلدين الشاسعين.

وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت هذه المنطقة الصحراوية المعروفة بأنها ملاذ لعمليات التهريب وتحركات جماعات مسلحة، منطقة عسكرية مغلقة أمام الأفراد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المعبر الحدودي كلف الجزائر 8.5 مليون يورو.