افتحوا الحدود رجاء

سناء العاجي/

خلال أربع وعشرين ساعة، انتقلت بين حدود مغلقة... وحدود مفتوحة. حدود تمنع عنك الآخر وحدود تفتح لك آفاق الحرية والتنقل.

بمناسبة زيارة مهنية لمنطقتي وجدة والناضور بالمغرب، مررنا على مسافات طويلة تفصل بين المغرب والجزائر. كان البلد الجار يبدو لنا قريبا جدا، على مرمى البصر... أمتار قليلة تفصلنا عنه؛ لكن يستحيل عبورها لأن الحدود الأرضية مقفلة من طرف الجزائر.

يوما واحدا بعد ذلك، سافرت لندوة في الشمال الإسباني. كان المطار الأقرب يوجد في إحدى مدن الجنوب الفرنسي.

مؤسف أن أكون في بلدي وأن لا أستطيع عبور الحدود الأرضية إلى الجزائر

خلال الرحلة بين المدينة الفرنسية ومقر الندوة بإسبانيا، ثم لاحقا خلال رحلة العودة من إسبانيا، كنت أسأل مرافقيّ في الذهاب والإياب عن موقع الحدود بين البلدين. لم يكن هناك شرطة ولا درك ولا جمارك ولا مراقبة للجوازات. مركز أداء الطريق السيار وحده يفصل بين البلدين الجارين. تدفع مقابل استعمال الطريق السيار كما قد تدفعه بين أي مدينتين من بلدك (هذا طبعا حين يتوفر في بلدك طريق سيار!) لتنتقل من فرنسا إلى إسبانيا أو العكس.

بينما هناك، على جنوب المتوسط، توجد عائلات على طرفي السياج، فرقت بينها الحدود. تلتقي بين الفينة والأخرى عند بعض النقاط الحدودية لتتحدث في الهاتف وهي ترى بعضها البعض... عن بعد! تتحدث خلف السياج الحدودي دون أن تستطيع الاقتراب من بعضها البعض أو الارتماء في حضن الخال أو العمة على الجانب الآخر...

يحتاج المغربي المقيم في مدينة وجدة مثلا، إلى السفر نحو الدار البيضاء على بعد 540 كلم ليأخذ الطائرة إلى الجزائر العاصمة ثم ينتقل بعدها إلى تلمسان على بعد 459 كلم، بينما توجد وجدة المغربية على بعد 116 كلم من تلمسان الجزائرية...

لكن، أن تعايش هذين الواقعين خلال يومين فقط، هو أمر يجعلك تقف على حجم المأساة. مأساة تغنينا بالشعارات الرنانة عن "المغرب الكبير الذي يضم اتحاد المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا" وعن "الأخوة بين العرب" وعن "الأشقاء"...

في الواقع، حين يرغب مواطن مغربي في الحصول على تأشيرة لبلد أوروبي، هناك قوانين واضحة تجعل الشخص الذي يقدم ضمانات مهنية ومالية يحصل على التأشيرة بسهولة نسبية. في المقابل، الحصول على تأشيرة لعدد من البلدان في العالم المسمى عربي (لأن تسمية "العالم العربي" في حد ذاتها تحمل حيفا ينفي باقي المكونات الهوياتية من أمازيغ وأكراد وقبايل وغيرهم) هو أمر معقد وصعب. نفس الشيء بالنسبة للحصول على تأشيرة المغرب بالنسبة لعدد من جنسيات المنطقة.

ورغم كل هذا، يصر البعض على الحديث عن "الوحدة العربية" وغيرها من الشعارات التي لا تغير شيئا من واقعنا المشتت.

نحن ما زلنا نتغنى بالشعارات الفضفاضة عن "اللغة المشتركة" و"الدين المشترك"

ليس ضروريا أن يجمعنا المشترك الثقافي، حتى نسهل العبور بين بلداننا. الواقع أن هناك عوامل تجمعنا، وعوامل كثيرة تفرق بيننا ثقافيا واجتماعيا. هناك العديد من الممارسات والتصورات المألوفة في بعض دول الخليج مثلا مما لن يقبلها جزائري أو تونسي أو مغربي. وهناك العديد من تفاصيل العيش والعلاقات والعادات في بلدان المغرب الكبير مما قد لا يفهمه بعض سكان الشرق الأوسط.

حتى الحديث عن الدين فيه مغالطة، لأن سكان معظم بلداننا مسلمون، لكن هذا لا يمنع وجود المسيحيين واليهود، السنة والشيعة، المالكيين والحنفيين، المؤمنين والملحدين...

الاتحاد الأوروبي لم يبن على شعارات ولا على دين مشترك أو لغة مشتركة. كل بلد احتفظ بمكوناته الثقافية... لكن مواطني تلك البلدان ينعمون بميزة كبيرة جدا: حرية تنقل الأفراد والسلع بين مختلف البلدان، دون حدود ودون حواجز.

إن كنت مقيما في ألمانيا، فأنت لا تحتاج جوازا لزيارة إيطاليا ولا حتى تحتاج لأن تغير عملتك.

بالمقابل... فنحن ما زلنا نتغنى بالشعارات الفضفاضة عن "اللغة المشتركة" و"الدين المشترك" وعن "الأخوة" ونحن غارقون في لغات التخوين بين شعب وآخر وبين حكومة وأخرى.

مؤسف أن أكون في بلدي وأن لا أستطيع عبور الحدود الأرضية إلى الجزائر، وأن أستطيع، بتأشيرة فرنسية، الانتقال بين عدة بلدان أوروبية بحرية. ثم يأتي بعدها من يتغنى لي بشعارات خرافية عن "الأشقاء!".

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