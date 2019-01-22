العرب في تقرير بلومبيرغ للابتكار

حلت الإمارات في الترتيب الـ46 في مؤشر بلومبيرغ للابتكار لعام 2019 الذي تضمن اقتصادات 60 دولة حول العالم.

التصنيف السنوي الذي أعلنته وكالة بلومبيرغ الثلاثاء وضع تونس في المركز 52، بتراجع تسع مراتب عن 2018، والكويت 55، والسعودية 56، وقطر في المركز 57.

وارتقت الولايات المتحدة ثلاثة مراتب لتحتل المركز الثامن في التصنيف الذي يقيم سبعة محاور رئيسية هي: الإنفاق على البحث والتطوير، والإنتاجية، والقيمة المضافة من التصنيع، وتركز شركات التكنولوجيا الفائقة، وبراءات الاختراع، وكثافة الباحثين، والتعليم الجامعي.

كوريا الجنوبية حافظت على موقعها في صدارة الترتيب بـ 87.38 نقطة، وجاءت خلفها ألمانيا وفنلندا وسويسرا وإسرائيل على التوالي.

إسرائيل تصدرت التصنيف في بند كثافة الإنفاق على البحث والتطوير، فيما احتلت إيرلندا المرتبة الأولى في التصنيع والإنتاجية، واعتلت الولايات المتحدة قمة المؤشر من حيث تركز شركات التكنولوجيا الفائقة، وكذلك تسجيل براءات الاختراع.

وجاءت سنغافورة في المركز الأول على مقياس التعليم الجامعي والدنمارك في كثافة الباحثين.