Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
اخترنا لكم

في بلد عربي.. اكتشاف أقدم رغيف خبز

الباحثة آمايا ومساعد البحث علي شكري خلال تواجدها في الصحراء السوداء

أظهرت اكتشافات جديدة أن أقدم خبز تم إعداده كان قبل 14500 عام في موقد حجري شمال شرق الأردن.

وحسب ما أعلن حديثا، وجدت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده في موقد حجري، وبما يشير إلى أن الناس بدأوا إنتاج الغذاء الحيوي قبل اكتشافهم الزراعة بآلاف السنين.

وكان أول من صنع الخبز حسب الاكتشاف الصيادون في منطقة شرق البحر المتوسط، والذين بدأوا في صنع الخبز قبل أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري، قبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام​.

خارطة تظهر مكان اكتشاف اقدم خبز في التاريخ . بحسب مجلة PNAS
خارطة تظهر مكان اكتشاف اقدم خبز في التاريخ . بحسب مجلة PNAS

وصنع الخبز المسطح، غير المخمر على الأرجح ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.

وصنع ذلك الخبز إبان حضارة تعرف بالحضارة النطوفية التي مال أتباعها إلى نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي، وجرى العثور عليه في موقع أثري في الصحراء السوداء.

صور مقطعية لبقايا اقدم خبز في التاريخ . بحسب مجلة PNAS
صور مقطعية لبقايا اقدم خبز في التاريخ . بحسب مجلة PNAS

وقالت الباحثة في جامعة كوبنهاجن في علم النباتات الأثرية والمعد الرئيسي لبحث نشر في دورية (بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز) آمايا اوتايجي "وجود خبز في موقع له هذا العمر حدث استثنائي".

من موقع اكتشاف الموقد الحجري في الصحراء السوداء شمال شرق الأردن
من موقع اكتشاف الموقد الحجري في الصحراء السوداء شمال شرق الأردن

وأضافت أن أصول الخبز ارتبطت إلى الآن بالمجتمعات الزراعية المبكرة التي بدأت في زراعة حبوب مثل البقوليات. وجاء أقدم دليل سابق على الخبز من موقع عمره 9100 عام في تركيا.

الباحثة آمايا اوتايجي خلال تواجدها في منطقة الصحراء السوداء، بحسب منشور سابق للمشروع على فيسبوك، حيث تقوم بمعالجة عينات من الأتربة للحصول عينات نباتات هشة من الموقع:

وتابعت "علينا الآن أن نقيم ما إذا كانت هناك علاقة بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة، إذ من الممكن أن يكون الخبز قد خلق حافزا لدى الناس للاشتغال بالزراعة".

Back to top
XS
SM
MD
LG