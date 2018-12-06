الحبة المعجزة.. كل ما شئت ولا تخف البدانة

قد يكون الكلام التالي أشبه بإعلان تجاري ردئ، لكنه حقيقي وأثبت علميا، فقد توصل علماء لطريقة للأكل بأي كميات دون الإصابة بالبدانة.

وكان علماء في جامعة فليندرز الأسترالية قد أزالوا جين يدعى RCAN1 من بعض الفئران التي أخضعوها لحمية عالية الدهون لمدد طويلة. وكانت المفاجأة أن الفئران لم

تكسب وزن زائد، بحسب مجلة "ساينس دايلي".

وقال دامين كييتنغ، الأستاذ بجامعة فليندرز، "نعرف أن هناك كثيريين يكافحون من أجل إنقاص أوزانهم أو التحكم فيها لأسباب مختلفة، هذه الدراسة قد تعني تطوير حبة

تستهدف وظائف جين RCAN1، مما قد يؤدي إلى نقص الوزن".

وتعتبر السمنة أحد الأمراض المنتشرة عالميا، والتي تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض مثل داء السكري من النوع 2، وأمراض القلب.

وهناك نوعان من الدهون في الجسم البشري هما الدهون البنية التي تساعد على حرق الطاقة، والدهون البيضاء التي تخزن الطاقة.

يقول كيتنغ إن منع جين RCAN1 من العمل سيحول الدهون البيضاء غير الصحية إلى دهون بنية صحية، مما يعد طريقة عملية في محاربة السمنة.

"لقد طورنا بالفعل سلسلة من العقارات التي تستهدف البروتين الذي ينتجه هذا الجين، ونحن الأن في عملية اختبارها لنتأكد من إعاقتها لجين RCAN1، وإذا كانت تعتبر

علاجا فعالا ضد السمنة"، يضيف كيتنغ.

ويوضح العالم بجامعة فليندرز "في ضوء نتائجنا، فإن العقار الذي نطوره ليستهدف RCAN1 يمكنه حرق سعارات أكثر بينما الناس يستريحون، هذا يعني أن الجسم سيخزن دهون أقل بدون أن يحتاج الفرد إلى تقليص استهلاكه للطعام أو التمرين أكثر".