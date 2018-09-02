Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
مصر

اكتشاف قرية مصرية أقدم من الأهرامات بـ2500 عام

القرية التي يعود تاريخها لما قبل الفراعنة

قالت مصر إن أثريين اكتشفوا واحدة من أقدم القرى التي عثر عليها في دلتا النيل، وبها بقايا يعود تاريخها إلى ما قبل الفراعنة.

وقال رئيس البعثة الأثرية فريدريك جيو إن فريقه عثر على صوامع تحتوي على عظام حيوانات وبقايا طعام، تشير إلى استيطان الإنسان لموقع أثري قبل خمسة آلاف عام قبل الميلاد.

وكان ذلك قبل حوالي 2500 سنة من بناء أهرامات الجيزة.

وأوضحت وزارة الآثار الأحد أن الموقع الذي يعود إلى العصر الحجري تم اكتشافه في تل السمارة، الواقعة على بعد حوالي 140 كيلومترا شمال القاهرة.

وتروج مصر في السنوات الأخيرة للاكتشافات الأثرية على أمل إحياء السياحة.

Back to top
XS
SM
MD
LG