اكتشاف قرية مصرية أقدم من الأهرامات بـ2500 عام

قالت مصر إن أثريين اكتشفوا واحدة من أقدم القرى التي عثر عليها في دلتا النيل، وبها بقايا يعود تاريخها إلى ما قبل الفراعنة.

وقال رئيس البعثة الأثرية فريدريك جيو إن فريقه عثر على صوامع تحتوي على عظام حيوانات وبقايا طعام، تشير إلى استيطان الإنسان لموقع أثري قبل خمسة آلاف عام قبل الميلاد.

وكان ذلك قبل حوالي 2500 سنة من بناء أهرامات الجيزة.

وأوضحت وزارة الآثار الأحد أن الموقع الذي يعود إلى العصر الحجري تم اكتشافه في تل السمارة، الواقعة على بعد حوالي 140 كيلومترا شمال القاهرة.

وتروج مصر في السنوات الأخيرة للاكتشافات الأثرية على أمل إحياء السياحة.