اكتشفوا في المطار أن شركة الطيران قد أفلست!

أوقفت شركة "واو" الآيسلندية للطيران منخفض التكاليف كل عملياتها الخميس بسبب متاعب مالية، ما أدى لتقطع السبل بمسافرين عبر قارتين.

وقالت شركة الطيران الصغيرة المتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة بين الولايات المتحدة وأوروبا، للمسافرين إنه لن يكون هناك المزيد من الرحلات وطلبت منهم الحجز لدى شركات طيران أخرى للوصول إلى الجهات التي يقصدونها.

تقوم الشركة برحلات إلى مدن مثل واشنطن ونيويورك وباريس ولندن ومركزها في ريكيافيك.

يأتي الإفلاس والذي سلط الضوء على التحديات التي تواجهها شركات الطيران في تقديم رحلات مخفضة عبر الأطلسي، بعد ستة أشهر من المفاوضات المضطربة لبيع أعمالها.

شهدت "واو" تعثر صفقات لبيعها إلى منافستها الرئيسية الخطوط الجوية الآيسلندية (آيسلاند أير). وفي وقت لاحق لشركة أنديغو بارتنرز وهي شركة أميركية تقوم بتشغيل شركة ويز.

أوقفت "واو" ست طائرات في شمال أميركا وكان من المقرر أن تغادر في وقت متأخر من الأربعاء من مونتريال وتورنتو وبوسطن وديترويت ونيويورك وبالتيمور.

وفي أوروبا توقفت طائرات متجهة إلى ريكيافيك من سبع مدن هي أمستردام ودبلن وباريس وبروكسل وبرلين وفرانكفورت وكوبنهاغن ولم تقلع صباح الخميس. وتم إيقاف طائرة تابعة لواو من قبل الشركة المشغلة لمطار آيسلندا والتي تطالب بمبلغ 16 مليون دولار من رسوم الهبوط التي لم تدفعها واو.