عشرات الآلاف يكرمون ضحايا هجوم نيوزيلندا

شارك عشرات آلاف الأشخاص وممثلون عن 59 دولة في مراسم أقيمت في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية لتكريم ضحايا الاعتداء الذي استهدف مسجدين وخلف عشرات القتلى والجرحي.

وحضرت المراسم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ونظيرها الأسترالي سكوت موريسون.

وقالت رئيسة بلدية كرايستشيرش ليان دالزيل إن المجزرة التي استهدفت مسجدي النور ولينوود قبل أسبوعين "كانت هجوما ضدنا جميعا".

وأضافت أن "هذه الأفعال المستوحاة من الكراهية كانت تهدف إلى تفريقنا وتمزيقنا. لكن على العكس من ذلك، فإنها وحدتنا في التعاطف والحب الذي نشعر به تجاه بعضنا البعض، بغض النظر عن أماكن ولادتنا".

وبث التلفزيون الوطني مراسم التكريم التي حملت عنوان "نحن متحدون".

وفي 15 آذار/مارس، أطلق مهاجم يؤمن بتفوق العرق الأبيض، النار على مصلين داخل مسجدين خلال صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح.

وأثارت المجزرة صدمة في البلد المعروف بهدوئه وحفاوته.