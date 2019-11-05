الأتراك يعلنون اعتقال شقيقة البغدادي بصحبة آخرين

صرح مسؤول تركي بارز لرويترز بأن تركيا تستجوب شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، داعش، والذي لقي مصرعه في الآونة الأخيرة، بعدما اعتقلتها في مدينة أعزاز شمالي سوريا الاثنين، كما تستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا.

وقال المسؤول إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.

وقال المسؤول "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي، ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق مما إذا كانت الشخصية التي ألقي القبض عليها هي أخته.

وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي خلال مداهمة نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال غربي سوريا. وأكد تنظيم داعش في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت الخميس موت زعيمه.