في أميركا.. ملايين الوظائف مهددة بالـAI

ستؤدي زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي AI، والأتمتة (التشغيل الآلي) إلى فقدان ملايين الوظائف في "جميع المجموعات المهنية تقريبا" خلال العقود القادمة في الولايات المتحدة.

هذا ما خلصت إليه دراسة نشرها الخميس معهد بروكنغز للبحوث ومقره العاصمة واشنطن.

وقال باحثون فحصوا حوالي 800 مهنة إن ما يقرب من 25 في المئة من العمالة في الولايات المتحدة أو ما يقارب 36 مليون وظيفة، سيواجهون خطر الأتمتة.

وذكرت الدراسة أن اعتماد التقنيات المتاحة حاليا سيؤثر تقريبا على معظم الوظائف في الولايات المتحدة.

وأبرز الوظائف التي ستتأثر تلك التي تحتاج إلى مهارات منخفضة وأجور قليلة، ومن بينها الوظائف في المكاتب وفي مجال الإنتاج والنقل وإعداد الطعام.

أما الوظائف الأكثر أمنا التي أوردتها الدراسة فتتعلق بتلك التي تتطلب خبرات مهنية وفنية عالية مع متطلبات تعليمية جيدة.

لكن الباحثين في معهد بروكينغز يشيرون إلى أن التشغيل الآلي يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة في الطلب وخلق فرص العمل.

وأوضحوا قولهم "يمكن أن تؤدي الزيادة في الإنتاجية والأجور التي تجلبها الأتمتة، إلى حصول العمال على دخل أكثر، مما يزيد الاستهلاك وبالتالي يساعد في التوظيف في صناعات أخرى".