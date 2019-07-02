"الأجبان والويسكي".. واشنطن قد تفرض رسوما على بضائع أوروبية

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين بدء مشاورات لفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الاتحاد الأوروبي تستهدف بصورة خاصة أصنافا من الأجبان والويسكي، ردا على ما تعتبره دعما غير منصف من بروكسل لشركات صناعات الطيران.

وتضم هذه القائمة الجديدة حوالي تسعين منتجا بينها أنواع كثيرة من الأجبان، إضافة إلى أصناف ويسكي إيرلندية وبعض المنتجات الغذائية المشتقة من لحوم الخنزير.

وأوضح مكتب ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان أن القيمة التجارية الإجمالية لهذه المنتجات تبلغ أربعة مليارات دولار، وستضاف إلى قائمة سابقة أُعلن عنها في 12 أبريل وقيمتها 21 مليار دولار.

وجاء في البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى "فرض احترام حقوق الولايات المتحدة في خلافها مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأوروبي" لقطاع صناعات الطيران.

وتتوجه هذه الانتقادات بصورة خاصة إلى مجموعة إيرباص المنافسة للأميركية بوينغ وسط خلاف يعود إلى 14 عاما، تتبادل فيه الولايات المتحدة وأوروبا الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية بتقديم مساعدات غير منصفة كل لشركتها.

ويأتي ذلك في وقت تواجه بوينغ أزمة شديدة نتيجة مشكلات تعاني منها طائرتها من طراز 737 ماكس وتسببت بتحطم طائرتين هما طائرة تابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية في 29 أكتوبر 2018 (189 قتيلاً) وثانية تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 آذار/مارس (157 قتيلاً).

غير أن أي رسوم جمركية مشددة قد تقرر واشنطن فرضها على خلفية هذا الملف تبقى خاضعة لقرار حكم تعينه منظمة التجارة العالمية.

وصدر هذا الإعلان الجديد عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد يومين على توصل واشنطن وبكين إلى هدنة في الحرب التجارية الجارية بينهما، بعد لقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان.