ارتفاع الأجور في أميركا لأعلى مستوى منذ 2009

تعافى نمو الوظائف في الولايات المتحدة بقوة في تشرين الأول/ أكتوبر بينما سجلت الأجور أكبر مكسب سنوي في تسعة أعوام ونصف العام.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الجمعة أن معدل البطالة ظل مستقرا عند أدنى مستوى في 49 عاما وهو 3.7 في المئة بالرغم من دخول المزيد من الناس إلى سوق العمل.

ويرجح أن تحسن سوق العمل قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على رفع أسعار الفائدة من جديد في كانون الأول/ ديسمبر.

وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 250 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وارتفع متوسط أجر الساعة خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.2 في المئة، في تشرين الأول/ أكتوبر بعدما زاد 0.3 في المئة في أيلول/ سبتمبر.

وعزز هذا الارتفاع الزيادة السنوية في الأجور لتبلغ 3.1 في المئة في أكبر مكسب منذ نيسان/أبريل 2009، مقارنة مع 2.8 في المئة في أيلول/ سبتمبر.