10 حركات عربية تناهض 'الاحتلال الفارسي' للأحواز

"موقع الحرة"/ كريم مجدي
تخضع منطقة الأحواز للسيطرة الإيرانية منذ عام 1925، عندما اتفقت بريطانيا مع الشاه الإيراني رضا بهلوي على إقصاء أمير الأحواز وضم المنطقة إلى إيران.
ومنذ ذلك الحين اندلعت في الأحواز عشرات الثورات التي كان مصيرها الفشل، فيما أطلقت حركات معارضة تطالب بالانفصال يتمسك بعضها بحقها في الدفاع اللاسلمي.
إحدى الحركات المسلحة النشطة في الإقليم العربي تبنت هجوما في 22 أيلول/سبتمبر، أسفر عن سقوط 29 قتيلا معظمهم من الحرس الثوري، فضلا عن إصابة نحو 60 آخرين.
وبينما ادعى تنظيم داعش مسؤوليته عن ذلك الهجوم، أعلنت منظمة تسمى "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" تبنيها الهجوم أيضا.
وتتألف منطقة الأحواز حاليا من ثلاث محافظات وفقا للتقسيم الإيراني، هي خوزستان وهرمزغان وبوشهر، ويصل تعداد العرب في إيران إلى نحو 1،5 مليون نسمة وفقا لكتاب "حقائق العالم" الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA.
وفي هذا السياق نشر موقع Iran wire الإيراني، تقريرا عن عشر حركات عربية معارضة تنشط في منطقة الأحواز الإيرانية ذات الأغلبية العربية.
1- حركة النضال العربي لتحرير الأحواز
بحسب مرصد "هابيليان" الإيراني لمتابعة الجماعات المسلحة، فإن هذه الحركة هي الأعنف وسط الحركات العربية، وتم تأسيسها على يد حبيب نبجان الذي كان يعيش في الدنمارك، بعدما فر من إيران لاجئا.
ويعمل زعماء الحركة من دول في الخارج، مثل الدنمارك والسويد وهولندا، وهدفها هو الإطاحة بالنظام الإسلامي، فيما ينشط الجناح المسلح من الحركة والذي يحمل اسم "كتائب شهداء محي الدين الناصر" منذ عام 1997.
2- حزب الوفاق الإسلامي
كان حزب الوفاق أحد الحركات المرضي عنها سابقا من قبل النظام الإيراني الإسلامي، إلا أن السلام بين الطرفين لم يدم طويلا، بعدما تم منع النائب السابق عن محافظة خوزستان بالبرلمان الإسلامي من عام 2000 إلى 2004، جاسم شديدزاده التميمي، من الترشح مجددا في 2010 عقب مظاهرات الحركة الخضراء التي عمت البلاد في 2009.
وفي 2006 تم حظر الحركة من جانب محكمة الحرس الثوري واعتبارها حركة تهدف لإسقاط النظام الإسلامي وتحرض على النزاعات العرقية.
وأتى الحكم بعد مظاهرات للحركة احتجاجا على مخطط تم تسريبه، يهدف إلى التهجير القسري للسكان العرب، إلا أن الحكومة الإيرانية كذبته.
وأسفرت المظاهرات حينها عن مقتل 20 شخصا، واعتقال مئات المحتجين.
3- مجموعة عربستان
مقر هذه الحركة في هولندا ويقودها شخص يدعى عادل سويدي، وتقول هذه الحركة الانفصالية إنها سلمية ديمقراطية، إلا أن السلطات الإيرانية تتهمها بأنها "مسلحة وتحض الناس على التمرد، كما تشوه سمعة الجمهورية الإسلامية".
محافظة خوزستان
4- الجبهة العربية لتحرير الأحواز
حركة انفصالية يقودها محمد حسين من أوروبا، تم إنشاؤها في عام 1980 من العراق بمساعدة المخابرات العراقية، عقب أشهر من اندلاع الحرب بين العراق وإيران.
تقارير عدة تفيد بأنها حركة مسلحة، وتؤكد في بياناتها على سعيها لتحرير الأحواز العربية من القبضة الإيرانية.
5- حزب التضامن الأحوازي
أسس في عام 2003 بلندن على يد منصور سيلاوي الأحوازي، وهو حزب يرفض الانفصال والعنف، لكنه يدعو إلى نظام فيدرالي لإيران وحق تقرير المصير داخليا لمحافظة خوزستان (ذات الأغلبية السكانية العربية) وبقية المناطق في البلاد.
رغم ذلك، تعتبر السلطات الإيرانية هذه الحركة انفصالية وتتهمها بالحض على الشغب وخلق الاضطرابات.
6- حزب النهضة العربي لتحرير الأحواز
هو حزب عربي معارض أنشئ في كندا على يد صباح الموسوي في عام 2002، ويصف نفسه بـ "منظمة ثورية أيديولوجية تؤمن بالعلاقة بين الإسلام والعروبة وتهدف إلى طرد المحتل الفارسي وإقامة مجتمع عربي حر في الأحواز".
وتتهم إيرن الحركة بلعب دور في الاضطرابات التي عمت محافظة خوزستان عام 2005.
7- المنظمة العربية لتحرير الأحواز
أنشأت على يد فالح عبدالله المنصوري الذي هرب إلى هولندا عقب الحكم عليه بالإعدام في عام 1988.
وفي زيارة للمنصوري لسورية في عام 2006، تم القبض عليه وإرساله إلى إيران ليتم إصدار حكم آخر بالإعدام في حقه، لكن طهران عفت عنه عام 2014 بضغط من منظمة العفو الدولية، بعدما قضى ثماني سنوات في السجن.
تصنف إيران هذه المنظمة كحركة انفصالية مسلحة، وقد تبنت هجمات ضد القوات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، بحسب مرصد هابیلیان.
8- الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي الأحوازي
حركة انفصالية تأسست في كندا على يد "علي مزرعه"، ورغم ادعائها أنها حركة ديمقراطية تناهض الإرهاب، فإن عددا من الهجمات المسلحة ينسب إليها، مثل الهجوم على محطة الشرطة في 2011 ما خلف ستة قتلى من رجال الشرطة، بالإضافة إلى تفجير مصفاة عبدان.
9- المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز (حزم)
تأسست في عام 2010 بهولندا على يد عادل سويدي، في يوم مولد الرئيس المصري جمال عبد الناصر أحد أهم رموز القومية العربية.
وتتألف المنظمة من عدة حركات انفصالية صغيرة تدعم الكفاح المسلح ضد "المحتلين الفرس"، كما تنشط ثقافيا وسياسيا أيضا.
10- حركة التحرير الوطني للأحواز
تأسست في عام 1997 على يد طاهر السيد نعمة وخزعل الهاشمي، ويقع مقرها الرئيسي في كندا، إلا أن أعضاءها ينشطون في أوروبا وسورية أيضا، وتهدف هذه المنظمة إلى استقلال الأحواز من خلال الكفاح المسلح ضد الجمهورية الإسلامية.