10 حركات عربية تناهض 'الاحتلال الفارسي' للأحواز

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

تخضع منطقة الأحواز للسيطرة الإيرانية منذ عام 1925، عندما اتفقت بريطانيا مع الشاه الإيراني رضا بهلوي على إقصاء أمير الأحواز وضم المنطقة إلى إيران.

ومنذ ذلك الحين اندلعت في الأحواز عشرات الثورات التي كان مصيرها الفشل، فيما أطلقت حركات معارضة تطالب بالانفصال يتمسك بعضها بحقها في الدفاع اللاسلمي.

إحدى الحركات المسلحة النشطة في الإقليم العربي تبنت هجوما في 22 أيلول/سبتمبر، أسفر عن سقوط 29 قتيلا معظمهم من الحرس الثوري، فضلا عن إصابة نحو 60 آخرين.

وبينما ادعى تنظيم داعش مسؤوليته عن ذلك الهجوم، أعلنت منظمة تسمى "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" تبنيها الهجوم أيضا.

وتتألف منطقة الأحواز حاليا من ثلاث محافظات وفقا للتقسيم الإيراني، هي خوزستان وهرمزغان وبوشهر، ويصل تعداد العرب في إيران إلى نحو 1،5 مليون نسمة وفقا لكتاب "حقائق العالم" الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA.

وفي هذا السياق نشر موقع Iran wire الإيراني، تقريرا عن عشر حركات عربية معارضة تنشط في منطقة الأحواز الإيرانية ذات الأغلبية العربية.



1- حركة النضال العربي لتحرير الأحواز

بحسب مرصد "هابيليان" الإيراني لمتابعة الجماعات المسلحة، فإن هذه الحركة هي الأعنف وسط الحركات العربية، وتم تأسيسها على يد حبيب نبجان الذي كان يعيش في الدنمارك، بعدما فر من إيران لاجئا.

ويعمل زعماء الحركة من دول في الخارج، مثل الدنمارك والسويد وهولندا، وهدفها هو الإطاحة بالنظام الإسلامي، فيما ينشط الجناح المسلح من الحركة والذي يحمل اسم "كتائب شهداء محي الدين الناصر" منذ عام 1997.​