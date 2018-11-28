'الأراغوز' يدخل قائمة التراث غير المادي ليونسكو

أدرجت اللجنة الدولية الحكومية المشتركة لصون التراث الثقافي غير المادي الأربعاء سبعة عناصر جديدة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" للتراث غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل.

وضمت العناصر الجديدة الدمى اليدوية التقليدية "الأراغوز" من مصر التي قالت اللجنة إن "عروضها مهددة اليوم بالاندثار بسبب تطور الظروف الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية المحيطة بها".

كما تم أدراج المعارف والمهارات التقنية لدى "كيالي الماء" العاملين في قنوات الري والمعروفة باسم "الفوقارة" في منطقة تيديكلت بإقليم توات في الجزائر، وأدرجت اللجنة أيضا مسرح خيال الظل في سوريا.

وشملت العناصر الجديدة المدرجة بالقائمة طقوسا ورقصات من أذربيجان وكمبوديا وكينيا وباكستان.

وتضم قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل عناصر التراث الحي المعرض لخطر الاندثار، وتساعد على حشد ما يلزم من تعاون ودعم دوليين لتعزيز تناقل هذه الممارسات الثقافية بالاتفاق مع المجتمعات المحلية المعنية.