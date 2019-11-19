الأرجنتين تتعادل مع أوروغواي بضربة جزاء في الوقت الضائع لميسي

سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينقذ الأرجنتين التي حولت تأخرها مرتين إلى تعادل 2-2 مع أوروغواي في لقاء ودي ممتع لكرة القدم في إسرائيل الاثنين.

كانت الأرجنتين، التي لم تخسر في ست مباريات منذ مشاركتها المحبطة في كأس كوبا أميركا، الأفضل في بداية اللقاء لكنها تأخرت في النتيجة في الدقيقة 34 حين سجل إدينسون كافاني من مسافة قريبة بعد تحضير متقن من لويس سواريز ولوكاس توريرا.

وهتف الجمهور كثيرا باسم ميسي وكان المهاجم عند حسن الظن بعد أن ساعد الأرجنتين في إدراك التعادل في الدقيقة 63.

ونفذ ميسي ركلة حرة حولها سيرجيو أغويرو برأسه إلى الشباك ليجعل النتيجة أكثر منطقية.

لكن سواريز أعاد التقدم لأوروغواي في الدقيقة 69 بركلة حرة قوية من مسافة 20 مترا.

وكانت الكلمة الأخيرة من نصيب ميسي، فبعد ثلاثة أيام من إهدار ركلة جزاء أمام البرازيل، لم يخفق هذه المرة وسدد بهدوء في الشباك.

وهذه آخر مباراة دولية للمنتخبين قبل بدء تصفيات كأس العالم 2022 في مارس المقبل.