'الأرجنتين' تثير جدلا صاخبا في العراق

أثار تصريح رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن دخول المخدرات إلى العراق قادمة من الأرجنتين عبر عدد من الدول، موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده الأربعاء السادس من آذار/ مارس 2019، إن "المخدرات ظاهرة كبيرة تحاول أن تمتد، تأتي من الأرجنتين إلى عرسال وتنتقل عبر سوريا وتدخل إلى العراق، وتؤسس لنفسها في العراق شبكات مخدرات".
وعدّ ناشطون على تلك المواقع أن عبد المهدي يحاول التغطية على موضوع دخول المخدرات من إيران، الجار الشرقي للعراق.
عزيزي عادل عبد المهدي #الارجنتين تصدر الفرح والسعادة للعالم من خلال سفرائها في كرة القدم.اما المخدرات مصدرها دولة الشر #ايران ...بعدين خلي الارجنتين تجي بمكان ايران ونقبل بكل شي حتى المخدرات pic.twitter.com/Dan3BXRhhv— حسام الأحبابي🇮🇶 (@hussam905) ٦ مارس ٢٠١٩
ورأى مدونون أن اختيار عبد المهدي للأرجنتين فيه مبالغة، بسبب بعد المسافة بين البلدين.
المسافة بين أكبر بلد منتج للمخدرات وهو افغانستان وبين #العراق 790 ميل ولا يفصلنا عنه سوى إيران، اما المسافة بين العراق و #الأرجنتين فتبلغ 8000 ميل!— عمر الجنابي (@omartvsd) ٦ مارس ٢٠١٩
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي احرج نفسه حتى لا يقول ان المخدرات تدخل إلى العراق عبر الحدود البرية المفتوحة قادمة من #إيران pic.twitter.com/1UDcVy5ydB
ويشير آخرون إلى أن استمرار مسؤولين العراقيين بإخفاء الحقائق يجعل العراق في ذيل الدول بالتصنيفات السياسية.
من حق العالم أن يضعنا في ذيل التصنيفات والمؤشرات:— Dr. Saleem Aldulimi (@SaleemAldulimi) ٥ مارس ٢٠١٩
رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي" خلال مؤتمره الصحفي :طريق وصول #المخدرات الى العراق طويل جداً ؛ والمخدرات يتم نقلها من #الأرجنتين إلى عرسال وبعدها إلى #سوريا وصولاً إلى الأراضي العراقية..#لايجروء على القول بأن إيران هي من ترسلها؟. pic.twitter.com/4EaTLzAjp9
منشورات أخرى رأت أن تصريح عبد المهدي فيه تناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين أمنيين حول موضوع دخول المخدرات للعراق.
عبد المهدي يقول المخدرات التي تدخل العراق مصدرها من الأرجنتين ! ورشيد فليح قائد البصرة يقول 80% من إيران ! نصدق بمن ؟— عدنان الطائي (@adnanaltia) ٦ مارس ٢٠١٩
وتعلن القوات الأمنية بين الآونة والأخرى إلقاءها القبض على عصابات تجارة مخدرات معظمها قادمة من إيران.
كان آخرها قبل يوم من تصريح عبد المهدي، حين ألقت القبض على شخص قادم من عبادان وبحوزته كمية من المخدرات.