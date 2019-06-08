بقيادة ميسي.. الأرجنتين تهزم نيكاراغوا

سجل النجم ليونيل ميسي هدفين قبل أن يريحه مدربه في الشوط الثاني وقاد منتخب الأرجنتين إلى فوز ودي كبير على نيكاراغوا المتواضعة بخمسة أهداف لهدف، الجمعة في سان خوان استعدادا لبطولة كوبا أميركا المقررة في البرازيل الأسبوع المقبل.

وجاءت بداية المباراة الإعدادية الوحيدة للأرجنتين قبل المسابقة القارية مخيبة، حتى نسج نجم برشلونة الإسباني جملة فردية جميلة وتلاعب بمدافعي الخصم مفتتحا التسجيل بتسديدة يسارة أرضية من داخل المنطقة (37)، ثم حصد الثاني بعدما تابع تسديدة لسيرخيو أغويرو بعد 96 ثانية.

وملأ المدرجات نحو 25 ألف متفرج على ملعب "سان خوان دل بيسنتيناريو" في وسط غرب البلاد.

وفي الشوط الثاني، أراح المدرب ليونيل سكالوني أفضل لاعب في العالم خمس مرات وأغويرو المتوج مع مانشستر سيتي بلقب بطولة إنكلترا، لمصلحة باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز.

وعزز مارتينيز (21 عاما) أسهمه في خوض المباراة الأولى ضد كولومبيا في 15 حزيران/يونيو، إذ نجح لاعب إنتر الإيطالي بتسجيل هدفين (63 و73)، قبل أن يضيف البديل الآخر لاعب واتفورد الانكليزي روبرتو بيريرا الخامس (81). وفي الثواني الأخيرة سجل خوان باريرا هدفا شرفيا لنيكاراغوا المصنفة 129 عالميا والتي تستعد لخوض الكأس الذهبية في أميركا الوسطى الشهر الجاري، من ركلة جزاء قوية بعد لمسة يد على المدافع نيكولاس أوتامندي (90+1).

قال مارتينيز بعد المباراة "من الجميل ان تلعب في الأرجنتين مع جماهيرك. فتحوا لنا الأبواب ورحبوا بنا بشكل جيد. نحب أن نشعر بحرارة جماهيرنا".

وعلق سكالوني على الفوز "لعبت نيكاراغوا بحماس كبير. قدموا مباراة محترمة. في بعض الأحيان استحوذوا الكرة لأننا فضلنا الانتظار قليلا لإيجاد المساحات".

وكانت الأرجنتين استقدمت سكالوني بدلا من خورخي سامباولي بعد مشاركة مخيبة في مونديال روسيا 2018.

ويبحث ميسي (31 عاما) عن لقب أول مع بلاده في المسابقة بعد حلوله وصيفا ثلاث مرات (2007 و2015 و2016)، والأول لـ"ألبي سيليستي" منذ 1993 عندما كان المهاجم الرائع بعمر السادسة، علما أنه عاد عن اعتزاله بعد خسارة النسخة الأخيرة أمام تشيلي بركلات الترجيح.



