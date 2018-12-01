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الأردنيون يعودون للاحتجاجات

الأردنيون يحتجون بالقرب من مقر الحكومة في العاصمة عمان Photo: AFP

عادت الاحتجاجات إلى الشارع الأردني الجمعة ضد حكومة عمر الرزاز للتعبير عن مناهضة السياسات الحكومية التي تضع أعباء اقتصادية على المواطن.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن فعاليات شبابية نظمت بالقرب من الدوار الرابع قرب مقر الحكومة بعمان وقفة احتجاجية طالبت فيها بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وطالب المشاركون في الوقفة بخفض الأسعار وإعادة النظر بقانون الضريبة وإلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وكانت الاحتجاجات قد أطاحت الحكومة التي سبقت حكومة الرزاز لذات الأمور التي يحتج عليها الأردنيون الآن.

ونشر ناشطون ووسائل إعلام محلية مقاطع من الهتافات في محيط منطقة الدوار الرابع.

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