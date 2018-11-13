'خلية الكرك'.. أمن الدولة الأردنية تحكم

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء بالسجن فترات متفاوتة على 11 متهما، أحدهم فار من العدالة، إثر إدانتهم في قضية هجوم الكرك الذي وقع قبل عامين وراح ضحيته 14 شخصا بينهم سائحة كندية.

ووجهت رئاسة المحكمة للمدانين تهم حيازة أسلحة وتصنيع متفجرات للقيام بأعمال إرهابية وتبني أفكار تنظيم داعش وجمع أموال لتمويل عمليات إرهابية.

وخففت المحكمة حكم الإعدام الصادر سابقا ضد اثنين من المتهمين إلى السجن مدى الحياة، وقضت بسجن أربعة آخرين 15 عاما.

كما حكمت على أربعة من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات، فيما برأت أحدهم.

وقال محامي الدفاع موسى العبدلات في لقاء خاص مع قناة "الحرة" إن لجنة الدفاع ستطعن في الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

وتعود المواجهة الأردنية مع داعش إلى عام 2014 ، عندما بدأت المملكة في شن غارات جوية كجزء من حملة دولية لطرد داعش من سوريا والعراق.

وإعدام تنظيم داعش الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في الثالث من كانون ثاني/ يناير 2015، بعد أن وقع أسيرا في يد التنظيم في كانون أول/ ديسمبر 2014.

وأعلن التلفزيون الأردني وفاته في الثالث من شباط/ فبراير 2015. ما أثار موجة غضب في الأوسط الأردنية والعالمية.