الأردن.. إنهاء إضراب مؤسسات الأونروا بعد الاتفاق على زيادة رواتب العاملين

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنهاء إضراب العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الأحد بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة الأممية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي اتحاد العاملين المحليين في الأونروا بالأردن إن "الاتفاق يتضمن منح 100 دينار (حوالى 140 دولار) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية الثانية إلى الدرجة الوظيفية الثامنة وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الاول من يناير المقبل".

وأضاف أن "الاتفاق يتضمن كذلك منح 70 دينار (حوالى مائة دولار) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية التاسعة إلى الدرجة الوظيفية العشرون وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الأول من يناير المقبل".

من جهته، أكد رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأونروا في الأردن رياض زيغان أنه "على ضوء هذا الاتفاق ستحصل الفئة الأقل حظا بين العاملين على المائة دينار، أما البقية فستحصل على سبعين دينارا على أن يرتفع في المستقبل".

وأضاف "وبناء على ذلك تقرر فك الإضراب وإعلان الدوام إبتداء من صباح الاثنين".

وكان نحو سبعة آلاف موظف وعامل في الأونروا بدأوا إضرابا مفتوحا عن العمل صباح الأحد للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وتقوم الوكالة بإدارة 169 مدرسة في الأردن وتستقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين و25 مركزا صحيا و14 مركزا نسويا ومؤسسات ودوائر أخرى.

وكان المتحدث باسم الأونروا سامي مشعشع أكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق اليوم ان اتحاد "العاملين طالب بزيادة مقدارها 200 دينار أردني (حوالى 280 دولار) ثم خفضوها الى 100 دينار أردني بالمقابل عرضت الوكالة زيادة مقدارها 70 دينار أردني (حوالى مائة دولار)".

وكان اتحاد العاملين في القطاعات الثلاث المعلمين والعمال والخدمات، قرر الإضراب المفتوح ودعا الموظفين والطلاب إلى البقاء في بيوتهم.

وكانت الأونروا واجهت أكبر تحد مالي لها عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها للوكالة.

وتأسّست الأونروا في 1949، وتقدّم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

ويستضيف الأردن نحو 2.2 لاجئ فلسطيني يعيشون في عشرة مخيمات.