الأردن.. اتفاق بين الحكومة والنقابة ينهي إضراب المعلمين

أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية في الأردن، مبارك أبو يامين، السبت، انتهاء أطول إضراب للمعلمين في المملكة، إثر توصل الحكومة لاتفاق مع نقابة المعلمين.

نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، كشف من جانبه حصول المعلمين وفق الاتفاق على علاوة بنسبة 35 في المئة ؜على الراتب الأساسي للدرجة الأولى، و40 في المئة للدرجة الثانية، بالإضافة إلى خمسين في المئة للدرجة الثالثة وستين في المئة ؜للرابعة.

فيما وصلت علاوة المعلم القائد، وهي الفئة الجديدة التي تم استحداثها، على نسبة سبعين في المئة.

وإثر هذا الاتفاق، دعا نقيب المعلمين جميع المدرسين للالتحاق بأماكن عملهم الأحد والعودة للعمل بشكل طبيعي.

وحظي إضراب المعلمين، الذي دام نحو شهر، بمساندة شرائح واسعة في الأردن، إذ شارك الخميس نحو ثلاثة آلاف شخص في اعتصام أمام مبنى النقابات المهنية في عمان دعما لمطالب المعلمين.

وحمل مشاركون لافتات كتب عليها "مطالب المعلمين ليست للرفاهية، وإنما حقوق" و"كرامة المعلم كرامة الوطن"، إضافة إلى "نجوع معا أو نشبع معا".

وهتفوا "علي صوتك بالميدان، المعلم ما ينهان" و"علي صوتك في عمان، احنا صمام الأمان".

وكانت الأجهزة الأمنية منعت في الخامس من سبتمبر الماضي حافلات تحمل معلمين من محافظات المملكة من الوصول والمشاركة في احتجاجات ضمت آلاف المعلمين في عمان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في منطقة الدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء.

وأعلنت نقابة المعلمين عقب ذلك إضرابا عن العمل استمر نحو شهر رغم قرار قضائي كان يهدف لإرغامهم على وقف الإضراب.

وشل الإضراب أغلب المدارس التي تضم نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.