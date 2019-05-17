الإفراج عن النائبة الأردنية السابقة هند الفايز

أفرجت أجهزة الأمن الأردنية الجمعة عن النائبة السابقة والمعارضة السياسية هند الفايز التي أوقفت في عمان مساء الخميس.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إن "النائبة السابقة التي جرى توقيفها الخميس على خلفية وجود طلب قضائي وأمر حبس بحقها، تم تسديد قيمة المطالبة المالية المترتبة على القضية لدى محاسب وزارة العدل في إدارة التنفيذ القضائي" وأفرج عنها.

وتشارك الفايز (50 عاما) في اعتصام أسبوعي كل خميس رغم قلة عدد المشاركين فيه قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ورفضا للنهج السياسي والاقتصادي الحالي.

واعتقلت الفايز قبيل الاعتصام الأسبوعي.

وكان ذات المصدر قد قال في بيان سابق إن "إحدى دوريات النجدة (...) أوقفت إحدى المركبات وكان بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائيا على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس".

وتناقل الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو مصورا للحظة توقيف الفايز وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين أجبرتاها على دخول سيارة أمن.

والاعتصام الذي يجري كل خميس، امتداد ضعيف لاحتجاجات شعبية واسعة اندلعت الصيف الماضي في المكان ذاته، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات، ما دفع رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة ليخلفه عمر الرزاز.

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت 40 مليار دولار وتشكل نحو 95 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.