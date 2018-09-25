العاهل الأردني يدعو البرلمان لإقرار ضريبة الدخل

أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره وهو ما رفضه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الإثنين إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وأفادت الوكالة الثلاثاء بصدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرار مشروع القانون، بالإضافة لبعض مشاريع القوانين الأخرى، ومن بينها "الجرائم الإلكترونية".

وينص مشروع قانون "ضريبة الدخل" على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (13 ألف دولار تقريبا)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (25 ألف دولار تقريبا)، وذلك بدلا من 17 ألف دينار.

ضريبة الدخل في الأردن.. الرزاز يبحر في جدول صعب!

ورفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 في المئة إلى 37 في المئة.

ويسعى الأردن من خلال مشروع القانون الجديد إلى تحصيل 280 مليون دولار سنويا.

​وكان مجلس الوزراء قد أقر للمرة الأولى في 21 أيار/مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما حدا بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من حزيران/يونيو وتعيين عمر الرزاز مكانه.

وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من حزيران/يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها "بإجراء نقاش وحوار عميق حتى التوصل إلى القانون لأنه يؤثر على الجميع".

وأثناء زيارة وفد وزاري للمحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، واجه المشروع رفضا في عدد من المحافظات، وقام البعض بطرد الوفد.

اقسم بالله حرقته وهو بحكي بتمثل اغلب الشعب اذا مش كله !! #ضريبة_الدخل pic.twitter.com/8UCJQ4AJZO — حلا (@HDaaja) September 18, 2018

وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 في المئة ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.

وناشد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النواب رفض مشروع القانون.

الأمير حمزة بن الحسين، شقيق الملك، انتقد بشكل غير مباشر في تغريدة على تويتر، قرار الحكومة إقرار مشروع القانون الجديد.

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".​