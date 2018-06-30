الأردن يقدم مساعدات للسوريين قرب حدوده

أعلنت الحكومة الأردنية السبت أن قواتها المسلحة أدخلت مساعدات إنسانية إلى النازحين داخل سورية وتحديدا في محافظة درعا الجنوبية.

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش الأردني بدأ "بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى الأشقاء السوريين المتضررين جراء الأوضاع في الداخل السوري".



وتشن قوات النظام منذ 19 حزيران/يونيو عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا بدعم روسي بهدف استعادتها بالكامل، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين بحسب الأمم المتحدة.