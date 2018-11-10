بالصور والفيديو.. سيول تغرق 'البترا'

بعد نحو أسبوعين على فاجعة البحر الميت التي خلفت 21 قتيلا معظمهم من الأطفال، يعود وسم #سيول_الأردن بالتزامن مع فيضانات جديدة خلفت اثني عشر قتيلا. أظهرت اللقطات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن سيولا قوية طينية جارفة تضرب مناطق مليح والوالة ووادي هيدان في محافظة مأدبا.

​

​

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني إياد العمرو إن "عدد ضحايا الأحوال الجوية السائدة والسيول ارتفع إلى 12 حالة وفاة بينهم أحد غطاسي كوادر الدفاع المدني. وأضاف أن "عمليات البحث جارية عن طفلة مفقودة بعد العثور على جثة واحدة"، مشيرا إلى "مشاركة قوات مسلحة أردنية وقوات درك في عمليات البحث". وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ميناء العقبة إلى الجنوب بعدما بدأت الأمطار في الهطول بغزارة بعد الظهر.

​

وأظهرت لقطات تناقلها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حصار المياه لآلاف السياح الأجانب في مدينة البتراء الأثرية جنوب المملكة، واضطرت السلطات إلى إجلاء ما يربو على 3700 سائح من المدينة الجمعة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات إن السياح نقلوا لمناطق آمنة قبل أن تتدفق السيول على بعض مناطق المدينة الجبلية الشهيرة بآثارها المنحوتة في الصخور.

​