الأردن: فتح الحدود مع سورية تهديد للأمن الداخلي

قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات الخميس إن فتح الأردن حدوده مع سورية "يشكل تهديدا للأمن الداخلي".

وأكدت غنيمات لـ "الحرة" رفض الأردن طلب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من عمان فتح الحدود أمام المدنيين الفارين من القتال في جنوب سورية.

وأضافت أن "على المجتمع الدولي التحرك لإنهاء القصف وإنهاء الأزمة في الجنوب سياسيا".

وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش قال الثلاثاء إن "ما يقدر بنحو 40 ألف سوري يحتشدون بالقرب من الحدود مع الأردن".

وتنفذ قوات النظام السوري منذ 19 حزيران/يونيو، بدعم روسي، عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا المقسومة بين مناطق خاضعة للقوات النظامية وأخرى لفصائل معارضة.