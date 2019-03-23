الأردن: لا حياة دون 'توفير الماء'

في مناسبة اليوم العالمي للمياه، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) مبادرة توعية لتلاميذ المدراس في الأردن لترشيد استهلاك المياه، وتتضمن المبادرة تجول حافلة في محافظات البلاد عارضة طرق الاقتصاد في استعمال المياه.

ويتجه أطفال مواطنون ولاجئون إلى مركز اليونسيف، حيث يتلقون دروسا في الرياضيات واللغة والإنكليزية والعلوم إضافة لحصص جديدة لتعليم الأطفال كيفية تقنيين استهلاك المياه، وعدم هدر هذه الثروة الحيوية.

وتقوم حافلة متجولة في المحافظات بالجهود ذاتها من خلال تجارب عملية.

انخفاض حصة الفرد الأردني من المياه من 120 لترا مكعباً إلى 87 لترا مكعبا تحد كبير.

والسبب هو استنزاف معظم المصادر المائية إضافة لارتفاع كلفة إيصال مياه الشرب والتي تتجاوز سنويا ثلاثة ملايين دولار.

وفاقمت أزمة اللجوء السوري إلى الأردن أزمة المياه بشكل كبير، فكلما اتجهنا شمالا قلت حصة الفرد الأردني مع انتشار وزيادة أعداد اللاجئين في المجتمع المحلي وزيادة الطلب على المياه.