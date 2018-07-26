الأردن: لن نجبر اللاجئين السوريين على العودة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، مؤكدا أن الأردن يعمل مع شركائه لإيجاد "البيئة" التي تسمح بـ "العودة الطوعية" لهم.

وأضاف الصفدي في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية ليل الأربعاء الخميس "نحن لن نجبر أحدا على العودة ... مسألة عودة اللاجئين طوعية، ونحن نعمل مع شركائنا على ايجاد بيئة تسمح على العودة الطوعية".

وأضاف أن الأردن يريد "بدء عملية عودة اللاجئين إلى بلدهم ليعيشوا بحرية وكرامة وأمن واستقرار"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن بلاده "تحترم التزاماتها القانونية وحقوق الإنسان".

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار أميركي.