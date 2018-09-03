الأردن.. محاكمة شخصين 'خططا لعملية إرهابية على حدود إسرائيل'

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين محاكمة أردنيين خططا لاستهداف عناصر من الجيشين الأردني والإسرائيلي على الحدود بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء بترا الأردنية بأن المتهمين نفيا خلال جلسة علنية للمحاكمة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية الموجهة إليهما، وقالا "إنهما غير مذنبين عما أسند لهما من تهم".

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين "خططا لتنفيذ عملية إرهابية على حدود المملكة الغربية تستهدف القوات المسلحة الأردنية مرورا بتنفيذ عملية ضد عناصر الجيش الإسرائيلي، إثر قرار الرئيس دونالد ترامب حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس".

ووفق لائحة الاتهام أيضا فإن المتهم الأول البالغ من العمر 25 عاما وهو من سكان مدينة مأدبا جنوب عمان "قرر تنفيذ عملية عسكرية واستهداف عناصر الجيش الأردني على تلك الحدود وقتلهم والاستيلاء على أسلحتهم ومن ثم الدخول الى الجانب الآخر (من الحدود) وتنفيذ عملية عسكرية لاستهداف الجنود الإسرائيليين".

وجاء في اللائحة أيضا أن المتهم "بعد أن عقد العزم على تنفيذ تلك العملية الإرهابية، عرض فكرة تنفيذها على المتهم الثاني (28 عاما ومن سكان مأدبا) الذي وافقه على الفكرة والاشتراك معه في تنفيذ العمليات".



وأشارت إلى أن المتهمين "بدآ بعدها معاينة المنطقة الحدودية من خلال الخرائط الموجودة على الإنترنت والبحث عن الأسلحة اللازمة لتنفيذ العملية إلا أن إلقاء القبض عليهما في آيار/ مايو الماضي حال دون ذلك".



ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام وقعاها عام 1994.