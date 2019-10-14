تقارير حول وجوده في مصر.. معطيات جديدة حول الطفل الأردني "ورد"

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، أنها تتابع موضوع الطفل الأردني المفقود، ورد عبد المجيد الربابعة، بعد استقبالها لوالده الذي كشف عن معطيات جديدة عن مصير ابنه.

ونقل موقع الغد الأردني عن مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة قوله إن مركز العمليات قد استقبل الاثنين والد الطفل الذي فقد منذ عام 2009 ولم يتم العثور عليه لغاية الآن.

ووفقا للقضاة فإن الوزارة بدأت بالتعامل مع معلومات وتفاصيل تلقتها من والد ورد وتتعلق باعتقاده باحتمالية وجوده في جمهورية مصر العربية، بناء على صورة حصل عليها عبر الفيسبوك لطفل شبيه به، حيث سيتم التحقق من هذه المعلومات بالتنسيق مع السلطات المصرية من خلال السفارة الأردنية في القاهرة.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن عبد المجيد الربابعة والد الطفل المختفي كشف، الاثنين، عن تفاصيل جديدة.

ونقلت إذاعة "صوت الغد" الأردنية عن الربابعة إنه وجد، بين صور لأطفال يبحثون عن ذويهم، صورة ورد بينهم منشورة على صفحة قال إنه عضو بها منذ 2016.

وأضاف الربابعة إنه بتاريخ ليلة 27 رمضان عام 2018 سلم المعلومات لإدارة الأمن الوقائي حول وجود الصورة وتم أخذ المعلومات من أجل متابعة الإجراءات.

واختفى الطفل الأردني ورد منذ عشر سنوات ولم يتم العثور عليه لحد الآن في قضية شغلت الرأي العام في الأردن.