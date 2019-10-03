الأردن.. نقابة المعلمين تعلن فك الإضراب مؤقتا

أعلنت نقابة المعلمين في الأردن الخميس التزامها بقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب وعودة الطلبة إلى المدارس اعتبارا من الأحد.

وكانت المحكمة الإدارية في عمان قد قررت وقف إعلان قرار إضراب المعلمين في الأردن الأحد بناء على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من أولياء أمور طلبة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها.

ويلزم القرار نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره "غير قانوني" وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة النقابة فإن المحكمة ستفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة.

وكانت الحكومة قد عرضت السبت على المعلمين المضربين زيادة أجورهم بما يتراوح بين 6 و18 في المئة في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد.

وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 100 ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.