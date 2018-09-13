الأردن وسورية يبحثان إعادة فتح المعابر بينهما

قال مصدر حكومي أردني الخميس إن لجنة فنية "رسمية" سورية أردنية عقدت اجتماعا لبحث الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح المعابر بين المملكة وسورية، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الاجتماع عقد الأربعاء مضيفا أن "الاجتماعات ستستمر بهدف وضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر الحدودية خلال الفترة المقبلة".

وزار وفد اقتصادي أردني غير رسمي ضم نحو 100 رجل أعمال يمثلون قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة دمشق مطلع الشهر الجاري لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والتأكيد على أهمية إعادة فتح الحدود بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في الثاني من آب/اغسطس إن بلاده ستعيد فتح حدودها مع سورية "عندما تتيح الظروف السياسية والميدانية ذلك".

وشكل إغلاق معبر جابر (نصيب على الجانب السوري) في نيسان/أبريل 2015، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجا بسبب الحرب التي اندلعت في سورية عام 2011.

وكانت الحدود مع سورية قبل الحرب شريانا مهما لاقتصاد الأردن، إذ كانت تصدر عبرها بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول، ناهيك عن التبادل السياحي بين البلدين.

وأسفر النزاع السوري منذ العام 2011 عن مقتل 340 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع بنحو 1.3 مليون سوري. وتقول عمان أن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.