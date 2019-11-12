الأردن يحبط مخططا لاستهداف دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين

أحبطت المخابرات الأردنية في الآونة الأخيرة مخططا لاثنين يشتبه بأنهما من المتشددين خططا لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين وكذلك قوات أميركية في قاعدة عسكرية بجنوب المملكة.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة الرأي الأردنية أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة.

وفي التفاصيل فإن المتهمين (أربعيني وثلاثيني) قبض عليهما يوليو الماضي، وكانا متابعان دائما لإصدارات ومنشورات تنظيم داعش الإرهابي، حيث أصبحا يروجان لأفكار التنظيم بين معارفهم وأصدقائهم.

وألقت السلطات القبض على المتهمين خلال تحضيرهما لهجوم بعدما عاينا السفارتين الأميركية والإسرائيلية أكثر من مرة.

وشهدت المملكة منذ 2016 اعتداءات أدت إلى سقوط عدد من عناصر الأجهزة الأمنية وتبنى تنظيم داعش اثنين منها.

وشارك الأردن في التحالف الدولي الذي قادته واشنطن ضد تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.