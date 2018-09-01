الأردن يدعو إلى جلسة عربية لدعم أونروا

دعا الأردن إلى عقد جلسة لوزراء الخارجية العرب في الحادي عشر من الشهر الجاري، لبحث توفير الدعم لـ "أونروا"، غداة وقف الولايات المتحدة تمويلها للوكالة الدولية المعنية بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السبت إن الجلسة ستنظم بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار الصفدي في بيان وصلت "الحرة" نسخة منه إلى أن جهود دعم "أونروا" أدت إلى خفض العجز في ميزانية الوكالة لهذا العام من حوالي 417 مليون إلى 217 مليون دولار.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الجمعة أن الولايات المتحدة ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في بيان إن القرار جاء بعد مراجعة معمقة وأن الولايات المتحدة بعد أن قدمت مساهمتها في كانون الثاني/يناير الماضي "كانت واضحة في أنها لم تعد راغبة في تحمل الجزء غير المتناسب من تكاليف أونروا والتي كانت تحملتها منذ سنين عديدة".