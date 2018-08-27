الأردن يدعو المجتمع الدولي لمساعدته بتحمل أعباء اللاجئين

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته" إزاء الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن.

وأكد خلال استقباله في عمان الاثنين المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على ضرورة "مواصلة التنسيق بين المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الدعم الضروري".

ويشهد الأردن أعباء سببتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، وضغوطات متزايدة على القطاعات الخدمية خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية.

ويستضيف الاردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.