الأردن يستعيد قطعا أثرية من إسبانيا

كشفت السلطات الأردنية استعادة ثلاث قطع أثرية تعود إلى القرن الأول الميلادي كانت معروضة للبيع في إسبانيا.

وقال مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان في بيان نشرته وكالة بترا، إن القطع عبارة عن زخارف حجرية تمثل عناقيد عنب مع زهرة اللوتس وأوراق الكرمة ترجع إلى الموقع الأثري المسمى خربة التنور شمال مدينة الطفيلة.

ويمتاز هذا الموقع بوجود بقايا معبد نبطي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الميلادي.

ومنح صاحب معرض في مدريد الأردن هذه القطع بعد أن كانت معروضة للبيع في مزاد علني، إذ تواصلت الباحثة الإسبانية جودت ماكنزي مع الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، التي نسقت الأمر ما بين الطرفين.