الأردن يعفي التونسيين من تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية الأحد إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها، في تطور لافت للعلاقات بين البلدين.

وكان البلدان قد ألغيا في وقت سابق من العام الجاري رسوم التأشيرة، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 20 في المئة، والاستثمارات المباشرة والتدفق السياحي بنسبة 11 بالمئة، حسب بيان سابق للسفارة التونسية في الأردن.

وتعمل الأردن على تحفيز القطاع السياحي واستقطاب السياح الأجانب في ظل أزمة اقتصادية.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع 2018 إلى 20 في المئة ونسبة البطالة إلى 18.5 بالمئة، في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلّت عمّان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ 28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها ربيع العام 2018 مجلة "ذي ايكونومست".​

وتتوقع هيئة تنشيط السياحة الأردنية نمو أعداد السياح القادمين للمملكة عشرة بالمئة.

وكان عدد السياح القادمين إلى الأردن زاد في 2018 بنسبة سبعة بالمئة إلى 4.9 مليون سائح.