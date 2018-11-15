الأردن: خطف قنديل مفبرك

أعلنت السلطات الأردنية عدم صدق رواية خطف ممثل مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" في المملكة الدكتور يونس قنديل.

وقال الناطق باسم الأمن العام الأردني المقدم عامر السرطاوي في بيان نشرته وكالة الأنباء "بترا": "إن التحقيقات كشفت عدم صدق ادعاء قنديل بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته".

وعثرت الأجهزة الأمنية الأردنية قبل أيام على قنديل بعد اختفائه، وزعمه التعرض للضرب والإيذاء والتعذيب.

وكان قنديل تحدث عن تعرضه للاختطاف على أيدي أشخاص مجهولين وملثمين اعترضوا مركبته وأجبروه على التوقف تحت تهديد السلاح واصطحبوه رغما عنه إلى غابة قريبة وربطوه واعتدوا عليه بالأدوات الحادة وأحرقوا أجزاء من جسده ووضعوا عبوة ناسفة على رأسه وتركوه بعد ذلك وغادروا المكان.

اقرأ أيضا: 'مؤمنون بلا حدود' لـ'الحرة': نتخوف من العنف

وكشف السرطاوي أن التحقيقات قادت لإلقاء القبض على ابن شقيقة قنديل بعد الاشتباه بعلاقته المباشرة بالقضية، وبعد التحقيق معه اعترف باختلاق الجريمة مع الدكتور يونس بناء على طلبه.

وأشار إلى اعتراف قنديل وابن شقيقته بعد مواجهتهم بالأدلة وبالبراهين.