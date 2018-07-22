إنقاذ مئات من 'الخوذ البيضاء'.. ومواجهات في حوض اليرموك

وافق الأردن على مرور 800 عنصر من منظمة "الخوذ البيضاء" السورية من إسرائيل، بغرض إعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

وقال رئيس المنظمة رائد صالح إنه تم إجلاء عدد من المتطوعين وعائلاتهم من منطقة خطيرة محاصرة ووصلوا إلى الأردن.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن إنقاذ عناصر هذه المنظمة جاء بناء على طلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، بسبب مخاطر على حياتهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن بلاده قامت بجهد إنساني لإنقاذ نشطاء من منطقة تشهد قتالا في جنوب سورية وذلك بعد أن كانوا تحت تهديد فوري لحياتهم.

أدرعي قال في تغريدة إن بلاده لا تتدخل في القتال داخل سورية، وتواصل اعتبار النظام السوري مسؤولا عما يحدث هناك.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد إن بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدت خطيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم. وأضاف أنهم سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم عبر الأردن وسقفها ثلاثة أشهر.

​مواجهات في درعا

ميدانيا، أفاد المرصد السوري بأن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة بين القوات النظامية وبين مسلحي تنظيم داعش على محاور في حوض اليرموك بالقطاع الغربي من ريف محافظة درعا.

وتأتي الاشتباكات بالتزامن مع ارتفاع عدد الغارات الجوية التي استهدفت تلك المنطقة إلى أكثر من ألف غارة خلال 48 ساعة.

وأضاف المرصد أن 18 عنصرا من الجيش السوري لقوا حتفهم خلال تلك المواجهات، موضحا أن ثمانية منهم قتلوا إثر تفجير عربة مفخخة.

يأتي هذا في وقت تحاول فيه القوات الحكومية تقليص مساحة سيطرة التنظيم التي توسعت مؤخرا لنحو ثمانية في المئة من المحافظة بعد إحكام قبضته على مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة.

نقل رافضي الاتفاق من نوى

وفي مدينة نوى في درعا، قال المرصد السوري إن الحافلات التي تقلّ الرافضين لاتفاق ممثلي المعارضة مع النظام بدأت بالتحرّك تباعا وبشكل بطيء نحو الشمال السوري. وأفاد المرصد بانضمام ثماني حافلات من بلدة محجة الى قافلة نوى.

في هذه الأثناء، أعلنت وكالة سانا السورية الرسمية أن الدفعة الثانية من رافضي الاتفاق بين المعارضة وروسيا في القنيطرة جنوب البلاد انطلقت باتجاه الشمال السوري وذلك بموجب اتفاق أبرمته روسيا مع الفصائل المعارضة في القنيطرة.

من جهة أخرى، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجهود الإنسانية المشتركة في سورية خاصة منطقة الغوطة الشرقية.