الأردن يوقف 'جن' بسبب 'مقاطع إباحية'

اتخذ مدعي عام عمان، الخمیس، قرارا بوقف بث مسلسل (جن)، بسبب ما وصفها بـ"مقاطع إباحية" في أول مسلسل عربي تنتجه شركة نتفليكس وتبثه إلى مشتركيها في 190 دولة حول العالم.

ووفق وسائل إعلام اردنية، فقد خاطب المدعي العام الهيئة الملكیة للأفلام وھيئة المرئي والمسموع، ونفتا مسؤوليتهما. والخميس، أوعز النائب العام لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مدیریة الأمن العام، باتخاذ "الإجراءات الفوریة" لوقف بث المسلسل.

وكانت حالة من الجدل سادت مواقع التواصل في الأردن بعد بدء بث المسلسل لاحتوائه ما وصفوها مشاهدون بلقطات تنافي لعادات الأردنية خاصة مشاهد حميمية لمراهقين وكذلك مشاهد شرب خمور.

ومسلسل جن هو أول إنتاج لنتفليكس باللغة العربية، ويحكي قصة مجموعة يافعين يستحضرون بغير قصد قوى خارقة من الجن.

ويشارك في بطولة المسلسل سلمى ملحس في دور (ميرا)، المراهقة المتمردة التي دمرها فقدان والدتها، وتحاول أن تتعلم كيف أن تحب من جديد حين تقابل كيراس، الذي يؤدي دوره حمزة أبو عقاب، الجنّي المكلف بحراسة الجنّ المذنبين.

ويلعب سلطان الخليل دور ياسين، الذي يكافح في عالم يبدو متآمرا ضده، ونتابع قصته القديمة التي أثارتها صداقته غير الطبيعية مع فيرا، عائشة شاهالذو، التي تبحث عن الانتقام بأي ثمن كان.