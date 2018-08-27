فتوى للأزهر عن التحرش

أفتت مؤسسة الأزهر في مصر بتحريم التحرش الجنسي، بغض النظر عن سلوك أو ملابس الفتاة، ووصفته بـ"السلوك المنحرف"، داعية إلى تفعيل قانون تجريمه لمعاقبة مرتكبيه.

وقال الأزهر في بيان الاثنين: "التحرش - إشارة أو لفظا أو فعلا- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعا، كما أنه فعل تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه، وتنبذ فاعله، وتجرمه كل القوانين والشرائع".

وجاء بيان الأزهر بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من فيديوهات تتعلق بالتحرش، كان آخرها، حسب قولهم، مقتل رجل يبلغ من العمر 40 عاما بسكين على يد رجل تحرش بزوجة المجني عليه على شاطئ في الإسكندرية.