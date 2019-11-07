"الأسد والشمس".. العلم الإيراني القديم داخل الكونغرس ومغردون يعلقون

لطالما كان الأسد والشمس المشرقة رمزا تاريخيا لإيران ووضع على العلم الإيراني منذ حكم الأسرة الصفوية (القرن الخامس عشر) إلى أن اندلعت الثورة الإسلامية في 1979، ليستبدل برمز ديني.

وبينما يفرض النظام الإيراني نسخته الجديدة من العلم، فلا زال الإيرانيون في الخارج يعتزون بالعلم القديم، والذي ظهر مؤخرا في ندوة بالكونغرس الأميركي.

واحتفى إيرانيون داخل و خارج البلاد، بوضع العلم الإيراني القديم بجانب العلم الأميركي خلال إحدى الندوات التي عقدت بمجلس الشيوخ الأميركي.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله الإيرانيون، السناتور الأميركي تيد كروز وهو يلقي كلمة حول عودة العقوبات على إيران بسبب مخالفة طهران لشروط الاتفاق النووي الذي عقد في 2015 مع دول 5+1.

يقول هذا المغرد "العلم الإيراني برمزيه الأسد والشمس في جلسة رسمية بالكونغرس، مبارك لجميع المناضلين والمطالبين بالحرية."

تقول هذه المغردة "علم الأسد والشمس بجانب علم الولايات المتحدة بعد مرور نحو 40 عاما".

ورغم قدم شعار العلم الإيراني السابق، فإنه يحمل رمزية سياسية حديثة نسبيا، إذ يرفعه أنصار الشاه الراحل محمد رضا بهلوي وحفيده رضا بهلوي الذي لازال يطالب بإسقاط النظام الإيراني.

وقد اختلف المؤرخون عن معنى "الشمس والأسد"، إذ أشار بعضهم أنه مرتبط بعلوم الفلك البابلية، فيما رأى البعض أن الشمس ترمز إلى علي بن أبي طالب أو شخصية رستم الأسطورية التي ذكرت في ملحمة "الشاهنامه" للفردوسي.