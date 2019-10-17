الأسد يتعهد بالرد على "الغزو التركي"

تعهد رئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس، بالرد على الهجوم الذي تشنه تركيا منذ التاسع من الشهر الحالي في شمال شرق البلاد "بكل الوسائل المشروعة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقال الأسد خلال استقباله فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي إن الهجوم التركي "هو غزو سافر وعدوان واضح".

وأضاف أن سوريا "سترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة"، بعدما انتشرت قوات النظام السوري في مناطق عدة قريبة من الحدود التركية بموجب اتفاق مع الأكراد برعاية روسية.

وبدأت تركيا منذ أسبوع عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الأكراد لمنعهم من إقامة حكم ذاتي على حدودها الجنوبية.