الأسطورة بيليه يدخل المستشفى

أدخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ من العمر 78 عاما، المستشفى في باريس كإجراء احترازي لمعاناته من "التهاب"، لكنه بصحة "جيدة"، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة الأربعاء.

وأشارت المصادر الى أن بيليه المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم ثلاث مرات، لا يزال في المستشفى الأربعاء، وأن هذا الإجراء كان احترازيا قبل رحلة العودة الطويلة إلى البرازيل من العاصمة الفرنسية.

وكان بيليه متواجدا في فرنسا حيث شارك مساء الثلاثاء في حفل ترويجي أقامته إحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، جمعه بالنجم الواعد للكرة الفرنسية لاعب باريس سان جرمان كيليان مبابي.

ويرتبط اللاعبان الحالي والسابق بعقد إعلاني مع الشركة ذاتها.

وشكلت صحة بيليه، وهو اللاعب الوحيد المتوج بلقب المونديال ثلاث مرات (1958، 1962، و1970)، مدار قلق في الأعوام الماضية ولا سيما في ظل تقدمه بالسن.

وكان الحفل الذي أقيم الثلاثاء، مقررا في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه أرجئ في حينها بسبب الوضع الصحي لبيليه.

وفي العام 2016، كان من المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية أيضا.



