الأسنان والموت والطيران... هذا ما تعنيه أحلامنا

هل حلمت يوما بسقوطك من علو شاهق؟ أو شاهدت في المنام أسنانك في حالة سيئة؟

هذه الأحلام شائعة في العالم بأسره، إذ يؤكد ربع المشاركين في دراسة استقصائية جديدة في بريطانيا أنهم حلموا بأسنانهم.

وقام الدكتور المتخصص في علم النفس كيث هيرن بتحليل نتائج الدراسة التي شملت 2000 شخص وأنجزتها شركة بريطانية مختصة في الأسرّة، وتفسير المعنى الكامن وراء الأحلام الأكثر شيوعا.

يقول هيرن إن "الأحلام، خاصة تلك التي توقظك فجأة، ربما تكون مفهومة بشكل أفضل، ليس حرفيا، ولكن كرسائل رمزية يرسلها عقلك الباطن"، ويضيف "الإحساس الذي ينتابك بعد الاستيقاظ هو أفضل مؤشر على ما إذا كان الحلم جيدًا أو سيئًا".

ويفسِّر الدكتور هيرن ثمانية من أكثر الأحلام شيوعًا:

الأسنان

يعتقد الدكتور هيرن أن الأحلام المتعلقة بالأسنان يمكن أن تحمل معنى مزدوجًا، ويوضح أنه "بغض النظر عن التحذيرات المباشرة من اللاوعي بخصوص سوء العناية بالأسنان، يمكن تفسير هذا الحلم على أنه تحذير من مرور الوقت دون إنجاز أشياء مهمة في الحياة".

كما أن الأمر قد يعني أنك تشعر بالحرج من شيء غير لائق قلته لشخص ما.

العمل

"يرافقنا عملنا إلى البيت ويتسلل إلى أحلامنا، وهو أمر عادي" يقول هيرن، ومعظم الأحلام التي يحكي عنها الناس هي حول حالات العمل اليومية العادية.

لذلك ليس غريبا أن يشكل عملك جزءا مهما من أحلامك وقد يكون بسبب حملك لإجهاد العمل معك إلى البيت، كما قد يكون بسبب استمتاعك بعملك.

التأخر

وحذر الدكتور هيرن من أن الحلم بتأخرك عن موعد أو تأخرك عن عمل شيء ما، قد يكون علامة على أنك لا تعيش الحياة كما يجب.

الطيران

هو استعارة معروفة في عالم الأحلام، تعني أن وضعك جيد في الحياة وتتقدم بسهولة.

مثل هذه الإشارة الإيجابية يمكن أن "تغمرك بالسعادة" وتكون مشجعة لمزيد من النجاح.

الموت

يقول هيرن "إن من الغريب أن الحلم بالموت ليس علامة على أن الموت قادم".

قد تحلم بأن شخصا ما قد مات بشكل غير متوقع، لكن القدماء أدركوا مفهوم الأضداد في الأحلام، فقد تكون الرسالة اللاواعية أن ولادة ما وشيكة في الواقع.

عدم الاستعداد لاختبار

وقال هيرن إن الحلم بالامتحانات "يرمز إلى أنك قد تكون في وضع تحتاج فيه إلى أن تترك انطباعا جيدا".

شلل النوم أو الجاثوم

يعاني 13 في المئة من البريطانيين من شلل النوم، ويتعلق الأمر بحالة يكون فيها الجسم متيقظا.

ويقول هيرن إنه نوع من "الصحوة الكاذبة"، فالحالم قد يكافح بقوة، ولكنه غير قادر على أن يتحرك، وقد يتضمن الحلم في كثير من الأحيان شخصا آخر يعتقد الحالم أنه شرير.

ويوضح أن طريقة التخلص من شلل النوم بسيطة: "بدلا من محاربته، حاول أن تسترخي".

ويضيف: "قل لنفسك إنه مجرد شلل النوم، سوف تنتقل بعد ذلك مرة أخرى إلى حلم طبيعي وتخرج بشكل طبيعي من حالة شلل النوم".

صعوبة في قيادة السيارة

بدل أن يكون ذلك متعلقا بحالة محرك سيارتك، فالأمر قد يعني في عالم الأحلام فقدانك السيطرة على حياتك.

"قد يكون تحذيرا حول حالة سيارتك، لكنه في الكثير من الأحيان هو استعارة ترمز إلى أنك غير قادر على السيطرة على جوانب من حياتك"، يقول هيرن.